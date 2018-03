Ellie Lust is boegbeeld van nieuw type vrouw op tv

angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Ik zeg het maar zoals het is: ik heb een zwak voor politiewoordvoerder Ellie Lust. Omdat zij onder alle omstandigheden zo lekker zichzelf is. Of ze nu haar mede-kandidaten in Wie is de Mol? het belang van ‘etherdiscipline’ inprent of patrouille rijdt in Nairobi in haar nieuwe NPO 1-programma.

In het universum van Ellie geldt nu eenmaal: regels zijn regels. Als iedereen zich er netjes aan houdt, marcheert alles soepel en blijft het voor iedereen leuk. Dus spreekt ze, terwijl ze amper haar uniform aan heeft getrokken en bijbehorend hoedje heeft opgezet, al Keniaanse dubbelparkeerders aan alsof ze gewoon midden in Amsterdam aan het werk is. Duidelijk en professioneel als altijd, stoïcijns voor de blikken van de lokale bevolking die niet dagelijks met een lange, blonde politievrouw te maken krijgen.

Quote Duidelijk en professioneel als altijd Angela de Jong

Onvermoeibaar ook, met ijzeren plichtsbesef. Zíj springt de auto uit om een onvoorzichtige automobilist te waarschuwen beter op te letten, terwijl de mannelijke collega’s blijven zitten. Draaft mee als er een groep illegale gokkers moet worden gearresteerd. En zien we haar nu een paar tranen wegslikken, op de vuilnisbelt tussen de zwerfkinderen die door hun ouders verlaten zijn? Maar laat ik vooral haar onderkoelde humor niet vergeten. ,,Zo, dat was best lekker, even in 42 graden een sprintje trekken. Dus het loopt met stralen langs mijn rug.’’ Om meteen weer terug te vallen in haar rol als agent: ,,Maar, we hebben wel aanhoudingen verricht.’’

Ik ben niet de enige die een zwak heeft voor haar. Er keken dinsdag bijna 1,4 miljoen mensen naar Ellie Op Patrouille. Waarmee ze de onbetwiste aanvoerster is van een groep die met een opmars bezig is op tv: vrouwen die misschien niet direct het perfecte plaatje vormen, maar opvallen en juist omarmd worden, omdat ze anders en daardoor lekker zichzelf durven zijn. Zoals bijvoorbeeld ook Ryanne van Dorst en Britt Dekker. Het is zo verfrissend als kijker om hen aan een talkshowtafel te horen roepen dat ze zenuwachtig zijn, of eruit flappen dat ze nog nooit een Chinees in Opsporing Verzocht hebben gezien.

Of om Ellie dinsdag al snel dat malle politiehoedje te zien verruilen voor de baret die haar mannelijke collega’s droegen. Vond ze net wat stoerder. En inderdaad, die paste haar veel beter.

Bekijk hieronder beelden van Ellie Op Patrouille: