Elliot Page werkt aan boek over zijn leven

Robbie Williams maakt comeback met obscuur bandje en niemand heeft het gemerkt

Het lijkt er sterk op dat Robbie Williams (48) na ruim een jaar stilte zijn comeback heeft gemaakt in een nieuwe band. De zanger is onmiskenbaar te horen op de debuutsingle van de groep Lufthaus, maar de band en de artiest zelf hebben daar geen woord over gezegd en zijn naam is nergens te bekennen.

13:12