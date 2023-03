Eloise en Laurentien snuiven cultuur in Japan en Marieke is in een plagerige bui

gehoorschade Beleving popconcert in gevaar bij verlagen muzieknorm: ‘Fans komen al boven Harry Styles uit’

Met het verlagen van de geluidsnorm komt de beleving van sommige concerten in Nederland in gevaar. Dat zegt Ruben Brouwer, ceo van Mojo Concerts, de grootste concertorganisator van ons land. Het gaat met name om artiesten die bekendstaan om hun luidruchtige fans. ,,Het publiek van Harry Styles komt vaak nu al boven zijn muziek uit. Hoe moet dat dan straks?”