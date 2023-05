Eloise is haar badpak vergeten en Jan Kooijman ondergaat peperdure metamorfose

Robert de Niro snapte niets van zijn personage in nieuwe film

Robert de Niro snapte niets van zijn personage in de nieuwe thriller Killers of the Flower Moon, die dit weekend in première ging op het Festival van Cannes. In de film speelt de 79-jarige acteur een rijke veehouder die begin twintigste eeuw het vertrouwen heeft gewonnen van de Osage, een gemeenschap van inheemse Amerikanen die net olie heeft gewonnen. Maar langzaam blijkt deze William Hale een rol te spelen in het enorme aantal moorden op leden van de Osage.