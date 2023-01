Eloise showt topje met blote rug en Patty kan kritiek op nieuw stulpje niet waarderen

Update Alec Baldwin vervolgd voor dodelijk schietinci­dent op filmset Rust

Acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor dood door schuld in de zaak rond de dodelijk schietpartij op de set van de westernfilm Rust. Daartoe heeft justitie in de Amerikaanse staat New Mexico vandaag besloten. Ook wapensmid Hannah Gutierrez-Reed, die de wapens en munitie op de set overzag, wordt vervolgd.

18:23