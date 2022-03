Elon Musk en Grimes hebben stiekem tweede kind gekregen, weer met bijzondere naam

Ed Sheeran zingt voor de rechter in plagiaat­zaak

Ed Sheeran heeft vandaag op een bijzondere wijze een punt proberen te maken in het hooggerechtshof in Londen. De zanger zong in zijn plagiaatzaak enkele zinnen van verschillende nummers om aan te tonen dat melodieën in de popmuziek wel vaker op elkaar lijken.

9 maart