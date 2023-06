Elton John-fans op Glastonbury al om 04.00 uur vooraan bij podium

My heart will go on half miljoen keer gestreamd na duikboot­dra­ma

De megahit My heart will go on van zangeres Céline Dion wordt op Spotify veel beluisterd na de vondst van de wrakstukken van de onderzeeër Titan. Dat meldt TMZ. In het etmaal na de vondst is de titelsong van de film Titanic uit 1997 al meer dan 500.000 keer gestreamd.