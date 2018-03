Elton John heeft geen uitnodiging voor bruiloft Harry en Meghan

,,We hebben nog geen uitnodiging gekregen", zegt de zanger, die goed bevriend was met Harry's moeder prinses Diana en op haar begrafenis zong, op BBC radio. Maar zelfs als hij niet tot de genodigden behoort, kan hij toch meefeesten.



,,Ik woon op een heuvel, dus ik hoef alleen maar naar beneden te rollen", aldus de Candle in The Wind-zanger. Hij refereert daarmee aan de locatie van zijn huis in Windsor, dat vlakbij St. George's Chapel staat. In die kerk vindt op 19 mei de trouwplechtigheid plaat. ,,Het is op rolafstand", grapt John.



Als hem gevraagd wordt of hij zal optreden op de besloten trouwreceptie van Harry en Meghan, kan Elton het niet nalaten een sneer te maken richting Spice Girl Mel Brown. Zij zei in februari dat de Spice Girls zullen optreden op het huwelijk. ,,O waarschijnlijk wel, samen met Kanye West en Kendrick Lamar grapte hij. ,,Ik bedoel: de Spice Girls, niemand gaat ze van het toneel slaan, toch? Ze zijn gewoon geweldig."