Elton John: Michael Jackson was geestesziek en had al zijn glans verloren

,,Ik kende Michael al vanaf dat hij een jaar of 13, 14 was. Hij was het leukste joch dat er maar was. Maar door de jaren heen vervreemdde hij steeds meer en trok hij zich terug uit de realiteit, net zoals Elvis Presley dat ooit deed. God mag weten wat er in zijn hoofd omging en wat voor medicijnen hij allemaal toegediend kreeg, maar elke keer als ik hem tegenkwam dacht ik: deze man heeft al zijn glans verloren," aldus Elton.



,,Hij was mentaal zo ziek, dat hij een onaangenaam persoon werd om bij in de buurt te zijn. Ik had hem een keer uitgenodigd voor een feestje bij mij thuis en op een gegeven moment was hij zoek. Bleek dat hij met het zoontje van mijn huishoudster aan het spelen was, simpelweg omdat hij niet wist hoe hij met volwassenen moest omgaan.”