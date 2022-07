Elvis-actrice Shonka Dukureh (44) overleden

Dukureh speelde in de Elvis-biopic de rol van Big Mama Thornton. Zij was de eerste artiest die het nummer Hound Dog uitbracht, een lied dat later beroemd werd door de versie die Elvis daarvan maakte. De zangeres en actrice was daarnaast ook samen met Doja Cat te zien in de videoclip van het nummer Vegas, dat onderdeel is van de soundtrack van Elvis.