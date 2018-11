Emile Ratelband tegen rechter: Ik lijd onder mijn leeftijd

,,Het is echt een kwestie van vrije wil”, betoogde Ratelband aan het slot van de zitting, die zo’n drie kwartier duurde. Nu het in Nederland mogelijk is een naam- en geslachtsverandering aan te brengen in officiële documenten, is het volgens hem en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers ook de hoogste tijd voor het terugdraaien van leeftijd. Ratelband voelt zich naar eigen zeggen gediscrimineerd nu zijn geboortedatum en daarmee zijn leeftijd niet veranderd kunnen worden. ,,Ik wil erkend hebben dat ik me er niet goed bij voel.”



De rechtbank, die over uiterlijk vier weken schriftelijk uitspraak doet, toonde zich sceptisch over de wens van Ratelband. De wet staat het veranderen van de geboortedatum niet toe, er is geen jurisprudentie op dit vlak en hoe, wilde de voorzitter van de rechtbank graag weten, moet het dan met de twintig jaar dat Ratelband feitelijk wel al bestond, maar voor zijn gevoel nog niet? De rechter: ,,Voor wie hebben uw ouders dan gezorgd? Wie was dat kleine jongetje toen?’’