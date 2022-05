Emile Ratelband veroordeeld voor belasteren ex-vrouw

Moon spande de smaadzaak aan vanwege een uitspraak die Ratelband in december 2019 deed in het tijdschrift Story. ,,Moon diende een verzoek in om Emilio te laten opnemen in een gesloten instelling”, vertelde hij in het artikel dat ging over de voogdijstrijd waarin de exen op dat moment verwikkeld waren. Nadat het artikel Moon onder ogen kwam, deed ze aangifte van smaad. Tijdens de zitting in Utrecht werd duidelijk dat Moon vond dat het door deze uitspraak lijkt alsof ze haar zoon wilde laten opsluiten. Bovendien zouden mensen erdoor kunnen denken dat Emilio iets mankeert, wat niet zo is.