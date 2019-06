Emile Ratelband wordt weer vader

Vechten tegen de hoge verwachtin­gen van ultieme Tol­kien-fans

8:48 Zo episch als J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings-boeken zijn, zo klein en intiem is de biografische film over zijn leven. Een bewuste keuze, zo vertelt de Finse regisseur Dome Karukoski die in het relaas van de schrijver opvallend veel van zichzelf trof.