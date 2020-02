Eminem daagt fans uit om zijn lied Godzilla razendsnel te rappen

Iets meer dan een maand geleden bracht de rapper uit het niets een nieuw album uit, tot groot plezier van zijn fans. Een van de nummers op het album is Godzilla, waarin Eminem in 30 seconden maar liefst 229 woorden weet te rappen. Daarmee verbrak hij zijn oude record dat in het Guinness Book of World Records is opgenomen.



Nu daagt de rapper zijn fans uit om het nummer ook te ‘spitten’, zoals Eminem het noemt. ‘Fill’ em with te venom and eliminate them', citeert hij een stukje tekst uit het lied, gevolgd door: ‘#GodzillaChallenge is on!’. De waaghalzen die het aandurven om het stukje van de rapper ook te rappen worden gedeeld op het Instagram-account van Eminem en enkele deelnemers maken zelfs kans op een prijs.



Music to be Murdered by is het elfde studioalbum van Eminem en telt in totaal twintig liedjes, inclusief de bekende interludes. Gastbijdrages zijn er onder meer van Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson Paak en Young M.A.