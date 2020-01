Eminem over kritiek op ‘ongevoelig album’: Moord is alledaags geworden

Vorige week verraste Eminem vriend en vijand toen hij plots zijn nieuwe album uitbracht. Fans reageerden enthousiast op zijn elfde studioalbum, maar al snel volgde er kritiek. De hashtag #EminemIsOverParty werd wereldwijd trending topic op Twitter. De burgemeester van Manchester liet aan de BBC weten dat hij geschokt is. ,,Dit is onnodig pijnlijk en zeer respectloos tegenover de nabestaanden en alle betrokkenen.” Het komt allemaal door de tekst in het nummer Unaccommodating. In het liedje zegt Eminem dat hij overweegt ‘bombs away’ te zeggen tijdens een wedstrijd. ‘Net alsof ik buiten sta te wachten tijdens een concert van Ariana Grande’, rapt hij, verwijzend naar de bomaanslag na een concert van de zangeres in 2017 waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Net na het zinnetje volgt het geluid van een ontploffing.

Lichtgeraakte mensen

Op Instagram reageert hij nu: ,,In de wondere wereld van vandaag is moord zo alledaags geworden. Ik dacht, waarom zou ik er geen sport van maken en rappen over moorden op beats? Dus laat me het uitleggen voor je je pistool pakt. Dit album is niet gemaakt voor lichtgeraakte mensen. Als je snel beledigd bent of angstig wordt van het geschreeuw bij een bloederige moord, is dit geen album voor jou.”



Eminem stelt: ,,Dit album is ontworpen om het geweten te choqueren.” Hij zegt dat dit voor positieve reacties kan zorgen in de maatschappij. ,,Maar helaas is de duisternis nu echt over ons gevallen. Moord is niet letterlijk in dit geval. Voor de slachtoffers van dit album, moge jullie vredig rusten. Voor de rest van jullie, luister alsjeblieft de volgende keer beter.”