Emma Heesters is de meest succesvolle Nederlandse artiest van het eerste kwartaal

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 13. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 13 zakkers en 15 stijgers.

De Top 40 wordt wekelijks samengesteld op basis van streaming, airplay en trends in social media onder toezicht van de Stichting Nederlandse Top 40. De lijst is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur te horen bij Qmusic en wordt gepresenteerd door Domien Verschuuren.

17 Miljoen Mensen

(Clip: 17 Miljoen Mensen) Davina Michelle en Snelle slaan met 17 Miljoen Mensen de spijker op z’n kop. Want met deze corona crisis draait het natuurlijk allemaal om het wij-gevoel dat we zo keihard nodig hebben. Fluitsma en Van Tijn scoorden in 1996 met 15 Miljoen Mensen een nummer 1-hit en daarna kwam de melodie nog drie keer terug in Top 40-hits, voor het laatst in 2013 met het aftreden van Beatrix in de top tien-hit Koningin Van Alle Mensen. 17 Miljoen Mensen is de hoogste binnenkomer op nummer 24.

In Your Eyes

In 2014 maakte Robin Schulz zijn Top 40-debuut met Prayer In C. De remix die de Duitser maakte van het nummer van Lilly Wood & The Prick stond vier weken op nummer één. Dat succes heeft hij nooit meer weten te evenaren maar zo’n vier jaar geleden werd Sugar wel zijn tweede top vijf-hit. Deze week kunnen we daar een derde hit aan toevoegen met In Your Eyes. Het nummer, waarop de Noorse Alida haar vocalen laat horen, zet de Duitse dj- en producer deze week op plek vijf.

Loop Niet Weg

Inmiddels is de lente begonnen en zit het eerste kwartaal van 2020 er op. Pa Olvidarte bracht Emma Heesters op nummer twee en ook Loop Niet Weg gaat lekker. Zelfs zo lekker dat Emma de meest succesvolle Nederlandse artiest van het eerste kwartaal is geworden. Loop Niet Weg blijft deze week zitten op nummer vier.

Blinding Lights

Na twee weken op nummer twee haakt Lewis Capaldi voorlopig af in de strijd om die felbegeerde eerste plek; Before You Go zakt deze week naar nummer drie. Racoon dient zich nu aan als kanshebber; Het Is Al Laat Toch stijgt naar nummer twee en daarmee is het voor de Zeeuwse band ook meteen de eerste keer dat ze met een hit op die plek komen. Bovenaan staat, nog steeds, The Weeknd; Blinding Lights is voor de achtste week de grootste hit van ons land.

