Emma poseert in bikini op tropisch eiland en Hind showt haar dansmoves

Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet keert terug op de buis. Het spelprogramma begon in de jaren tachtig bij de VARA, maar verkaste in 1993 naar RTL 4. Daar wordt het nu ook uitgezonden. Ruben Nicolai gaat het programma presenteren.