Emma poseert in weinig verhullende bikini en Hind showt haar dansmoves

Kim Kardas­hians nieuwe vlam ‘Fred’ mag haar niet zien in de slaapkamer: ‘Het licht moet uit’

Realityster en topondernemer Kim Kardashian (42) staat als professioneel instagrammer bekend om haar ondergoed- en bikinifoto’s, maar thuis is ze heel verlegen. In de slaapkamer heeft ze liever dat mannen haar niet kunnen zien, onthult ze deze week in The Kardashians.