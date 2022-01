Emma Watson wilde na vier films stoppen met Harry Potter

Het scheelde niet veel of Emma Watson was na vier films gestopt als Hermelien Griffel in de Harry Potter-franchise. In de HBO Max-special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts wordt onthuld dat de actrice sterke twijfels had om deel te nemen aan de vijfde film uit de serie, Harry Potter en de Orde van de Feniks.

In de special blikken acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson en tal van andere medewerkers terug op twintig jaar Harry Potter. Regisseur David Yates onthult daarin dat het vlak voor de start van de opnames voor de vijfde film niet zeker was of de toen 16-jarige Watson aan boord was.

Tom Felton, die de rol van Draco Malfidus speelde, zegt dat wel te begrijpen omdat Emma niet alleen jonger was dan de rest, maar in die jaren ook niet echt een vast maatje had op de set. ,,Mensen vergeten weleens wat ze allemaal op zich nam en hoe goed ze dat deed”, zegt Felton. Watson beaamt dat ze weleens alleen was. ,,Ik kon zien dat ik me soms eenzaam voelde”, zegt ze in de special over aantekeningen die ze in die tijd in haar dagboek maakte.

De periode rond De Orde van de Feniks uit 2017 wordt door de acteurs, toen allemaal net of net niet volwassen, omschreven als een ‘pittige tijd’. Ook zeggen ze dat ze allemaal weleens twijfelden, maar daar nooit echt met elkaar over spraken. ,,Ik denk dat we er gewoon in ons eigen tempo doorheen gingen”, zegt Grint, die Ron Wezel speelde. ,,We waren op dat moment een beetje in het moment. Het kwam gewoon niet bij ons op dat we soortgelijke gevoelens hadden.”

Zoals bekend stopte uiteindelijk geen van de acteurs en speelden ze allemaal in acht films. “Uiteindelijk hoefde niemand me ervan te overtuigen om door te zetten”, zegt Watson. “De fans wilden dat het zou slagen en die stonden allemaal achter ons. Hoe geweldig is dat?!”

De twee uur durende special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts verscheen op 1 januari in de Verenigde Staten op streamingdienst HBO Max en in Groot-Brittannië op Sky Channel. HBO Max zal ergens in 2022 ook in Nederland worden gelanceerd. Een officiële datum is nog niet bekend.

