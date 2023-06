Emma Watson zorgt voor verbijstering met ‘zwevende’ jurk: wat is dit voor creatie?

met foto'sActrice Emma Watson (33) heeft de afgelopen dagen voor verbazing gezorgd op internet nadat ze een foto van zichzelf deelde op Instagram. Daarop draagt ze een jurk die alle wetten van de zwaartekracht lijkt te negeren en daarom alle showmedia haalde. Wat is dit voor creatie?

Watson deelde de foto met haar 72,1 miljoen volgers om haar eigen ginlijn te promoten. Menig fan had meteen het idee al een fles of twee achter de kiezen te hebben, of toe te zijn aan een nieuwe bril. ‘De jurk lijkt te zweven’, luidt een van de vele vertwijfelde reacties onder de post, die ruim 2 miljoen likes kreeg. ‘Kan iemand deze jurk uitleggen?’ schrijft een ander wanhopig. ‘Hoe zit de jurk om je lijf, hangt-ie aan je oren?’

Een enkeling vermoedt dat Watson toverkrachten heeft, passend bij haar vroegere rol in de Harry Potter-films. Heeft ze ‘wingardium leviosa’ tegen het kledingstuk gezegd, de bekende toverspreuk om objecten te laten zweven? Of heeft ze het opvouwen van haar hoeslaken halverwege opgegeven en het van ellende aangetrokken? Om over de vergelijking met een verwaaide paraplu maar niet te spreken.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het kan nog gekker

In werkelijkheid is het wel degelijk een jurk, van het Spaanse modemerk Loewe. Dat presenteerde de lichtblauwe creatie van Watson afgelopen september in Parijs. De jurk bevat aan de voorkant vermoedelijk een soort geraamte, dat de grote hoeveelheid stof in vier punten omhooghoudt. Daardoor lijkt het alsof het kledingstuk door onzichtbare draadjes richting de lucht wordt getrokken. De achterkant oogt als een ‘normale’ jurk.



Lees door onder de foto

Volledig scherm De jurk van Emma Watson bij de presentatie in Parijs. © BrunoPress

Model Mona Tougaard droeg bij de modeshow schoenen onder de jurk die eruitzagen als een berg leeggelopen ballonnen. Dat is niet het gekste idee van creatief directeur Jonathan Anderson, die al langer opzien baart met zijn surrealistische werk. Denk aan het anthuriumtopje waarmee topmodel Emily Ratajkowski het internet over ging...

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ‘pixel’-outfits van dezelfde modeshow in Parijs:

Volledig scherm De pixelcreaties van Loewe. © BrunoPress

Het tourpak van Beyoncé met extra armen:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vis-in-een-zakje-jurk van acteur Emma Corrin:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Actrice Jennifer Lawrence, met haar jurk die los van haar lichaam leek te komen:

Volledig scherm Jennifer Lawrence in Madrid, eerder deze maand. © BrunoPress/Action Press

Model Karlie Kloss bij het Met Gala, met een jurk met kettingillusies:

Volledig scherm Karlie Kloss bij het Met Gala. © BrunoPress/Abaca Press

Loewe is overigens niet het enige merk dat aan de weg timmert met surrealistische mode. ‘Onze’ Viktor & Rolf zorgden eerder voor ‘totale verwarring’ in Parijs met hun schots en scheve creaties:

Volledig scherm Een horizontale jurk van Viktor & Rolf. © BrunoPress/PhotoShot

Volledig scherm Topmodel Elsa Hosk droeg een creatie van Viktor & Rolf in Cannes. © Getty Images

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: