Emma Wortelboer over Songfestivalophef: Reactie Patty Brard vond ik het laagste

Emma deelde de punten uit, maakte een grap over het optreden van Madonna en verscheen schreeuwend in beeld toen Duncan Laurence als winnaar uit de bus kwam. ,,Het was voor mij echt een topavond. En anderen gingen er nu een nare nasmaak aan geven? Ik dacht: iedereen kan alles over me zeggen, maar jullie verpesten het niet voor mij."



Ze keek best op van de reacties. Vooral het commentaar van Patty Brard vond ze vreemd. "Omdat ik haar altijd best hoog had zitten, juist omdat zij overal schijt aan heeft. Zij springt van een duikplank en neemt een klysma terwijl ze ondertussen lachend Shownieuws presenteert, dat vond ik altijd cool. Dus dat uitgerekend zij me op mijn plek probeert te zetten en me van drugsgebruik beticht tijdens de puntentelling - het gaat niet eens over de inhoud. Dat vond ik wel het laagste.”