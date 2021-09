Emma’s vriend geniet van haar billen en Rogier stelt nieuwe tv-partner voor

Gratis Ferrari in de garage als je dit droomhuis koopt

31 augustus Een villa van 619 vierkante meter, met zestien kamers en een Romeins badhuis. Bijna 2500 vierkante meter grond aan de bosrand in Nunspeet. Geïnteresseerden boden te ver onder de vraagprijs van bijna 2,2 miljoen euro, dus moet een felrode Ferrari kopers over de streep trekken. ,,Dit is een bijzonder huis waar een bijzondere auto bij hoort.”