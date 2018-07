Emmy-nominatie hitserie The Big Bang Theory over het hoofd gezien

De vergeten nominatie is voor de regie van de laatste aflevering van het afgelopen seizoen, waarin Sheldon en Amy in het huwelijk treden. De Television Academy - de organisatie van de Emmy's - liet een verklaring uitgaan om de fout te corrigeren, maar ging daarbij weer de mist in.

De organisatie noemde de aflevering in het statement The Bow Tie Symmetry, terwijl de episode juist over het tegenovergestelde gaat en The Bow Tie Asymmetry heet. Eerder op de dag werd al bekend dat The Big Bang Theory genomineerd was voor beste montage van een comedy en voor beste technische regie.