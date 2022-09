‘Emo-puber’ Roxeanne Hazes steelt de show in duetten-editie Beste zangers: ‘Fan-tas-tisch’

Met video'sRoxeanne Hazes (29) heeft vanavond lof geoogst bij zowel collega’s als kijkers met haar twee optredens in de duettenaflevering van Beste zangers . Ze liet de ‘emo-puber’ in zichzelf los voor twee licht alternatieve rockliedjes naast Nielson en Jaap Reesema en gaf presentator Jan Smit terloops nog een lesje muziekgeschiedenis. ,,Het was fan-tas-tisch.’’

De duetteneditie van de NPO-hit staat al jaren garant voor kippenvel, tranen en hits. Denk aan Floor Jansen en Henk Poort die hun collega’s steil achterover lieten slaan met Phantom of the opera, Tania Kross die met Tommie Christiaan een grootse versie van Barcelona bracht en natuurlijk Emma Heesters en Rolf Sanchez die scoorden met Pa olvidarte.

Nee, zulke stukjes tv- en muziekgeschiedenis kwamen vanavond niet voorbij. Maar de collega’s en kijkers genoten wel, en dan vooral van Roxeanne Hazes. Toen Nielson een duetpartner mocht kiezen, wist hij meteen dat hij met haar wilde zingen. Als lied koos hij I’m with you van Avril Lavigne uit 2002, volgens hem een moderne evergreen voor ‘emo-pubers’, oftewel een tikje alternatieve jongeren. ,,Ik was een hele erge emo-puber, nog steeds wel een beetje’’, zei Roxeanne, die het nummer als jong meisje graag luisterde.

Nielson en zijn team vertaalden de tekst naar het Nederlands en het resultaat mocht er zijn, vond collega Blanks. ,,Wauw, het was echt fantastisch’’, zei hij achteraf. ,,Het mooiste stukje vond ik het moment dat ze samen tweestemmig het refrein in gingen. Toen dacht ik: yeah, let’s go.’’ Ook twitterende kijkers waren enthousiast. ‘Daar is de volgende hit uit deze serie’, schreef iemand in een tweet die snel tientallen likes verzamelde.

Bitter sweet wat?

Toen moest Hazes’ tweede duet nog komen. Met Jaap Reesema zong ze een van haar ‘favoriete nummers aller tijden’, Bitter sweet symphony van The Verve uit 1997. Ze had de titel nog niet uitgesproken of de collega’s waren al enthousiast, maar Jan Smit had geen idee om welk lied het ging. ,,Ik ken alleen Abba en John Denver’’, grapte hij. Het nummer van de Britse band, vooral bekend van het vioolelement, staat al jaren rond de honderdste plek in de Top 2000.

Bij de eerste noten herkende Jan Smit de track alsnog. ,,Bitter sweet symphony, ik had er nog nooit van gehoord’’, zei hij. ,,Maar dan hoor je de viool en denk je: dat is díé.’’ Het vioolstuk is overigens niet origineel van The Verve, maar van The Beatles, zeiden Hazes en Reesema. Het leidde tot verbaasde gezichten bij de collega’s. ,,Als jullie geen muziekkennis hebben...’’, plaagde Jaap.

Die kennis heeft hij zelf ook niet helemaal op orde, want ze bedoelden The Rolling Stones. Andrew Oldham, voormalig manager en producer van de band, maakte in 1965 een orkestversie van het nummer The last time. Het lied van The Verve is gebaseerd op een sample uit die versie met de vioolklanken.

Hoe dan ook, Claudia de Breij was onder de indruk van de Beste zangers-versie. ,,Ik vond Rox en Jaap echt fan-tas-tisch’’, zei ze. ,,Die twee stemmen samen, ik vond het heel erg mooi.’’ Ferdi Bolland had Reesema al hoog zitten, maar hij is bij hem ‘heel hoog’ in achting gestegen. ,,Een perfecte vocalist.’’

De duetteneditie is de laatste aflevering van deze reeks. ‘Wat een fijn seizoen was dit’, klinkt een van de vele berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. ‘Met voor mij Roxeanne Hazes als ontdekking. Wat een prachtige stem!’

Volledig scherm Roxeanne Hazes in Beste zangers. © NPO

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: