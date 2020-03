Emotioneel Voice Kids-talentje Brandon verrast 1,7 miljoen kijkers met keuze voor coach

Twan Huys was in de war na mislukt talkshow­avon­tuur

9:43 Twan Huys weet nog steeds niet precies waar het misging toen hij met RTL Late Night ten onder ging. De presentator wil er een jaar na dato ook niet meer over nadenken. ,,Natuurlijk heb ik me afgevraagd wat er is gebeurd, maar ik kwam al snel tot de conclusie dat dat niet zo zinvol is’’, zegt hij in AD Magazine.