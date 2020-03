Emotionele Dua Lipa brengt album week eerder uit

Dua Lipa (bekend van wereldhits als One Kiss, New Rules en Be The One) liet vandaag in een livestream op Instagram weten dat de uitbraak van het virus emotioneel veel met haar doet. Ook riep ze haar fans op binnen te blijven. ,,We kunnen zo’n groot verschil maken als we allemaal proberen dit virus te stoppen. Iedereen zit in deze nare situatie. Ik kan niet echt een antwoord geven op wat er aan de hand is, niemand kan dat. We moeten deze periode met z’n allen door.’’

Met een brok in haar keel vertelde ze dat het tijd is dat haar tweede studioalbum Future Nostalgia uitkomt. Woensdag brengt ze de laatste single Break My Heart uit, tegelijk met een videoclip. Vrijdag zal haar nieuwe plaat beschikbaar zijn. ,,Ik weet niet of ik het juiste doe. Maar ik voel dat dit album aan jullie toe is, zeker in deze donkere tijden. Hopelijk maakt het jullie blij en helpt het iedereen door deze situatie heen.”

Ziggo Dome-show

Ter promotie van haar tweede studioalbum zou Dua Lipa vanaf 26 april gaan touren. Daar gaat een streep doorheen. ,,Het liefst zou ik de shows door laten gaan. Want dat zou betekenen dat de situatie in de wereld aan het verbeteren is. Helaas is dat niet het geval.” Morgenochtend worden de nieuwe Europese data van haar tour bekend. Hiermee wordt dus ook haar enige Nederlandse show (7 mei in de Ziggo Dome) uitgesteld. Tickets blijven wel geldig voor de nieuwe datum.

Eind vorig jaar begon Dua Lipa aan haar terugkeer. Haar eerste nieuwe single Don't Start Now deed het goed in de hitlijsten. Hierna bracht ze nog Physical en Future Nostalgia uit. Haar nieuwe album is vernoemd naar die laatste single.