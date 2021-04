Emotionele Frits Spits: ‘Ik wilde mijn overleden ouders vertellen dat Greetje er niet meer was’

Özcan Akyol heeft een verrassing meegenomen voor Frits Spits voor tijdens hun gesprek als de kunstenaars aan het werk waren. Het is een boek geschreven door de moeder van de 73-jarige radiopresentator. Het gaat over de Irene Brigade, waar ook zijn vader deel van uitmaakte. Uiteindelijk kwamen zijn ouders door de oorlog in de stad Montreux in Zwitserland terecht waar ook zijn oudste zus is geboren, vertelt Spits naar aanleiding van het boek. ,,Voor ons is dat een soort pelgrimsplaats geworden.”

Hij legt uit: ,,Daar zijn twee grote bomen in het dorpje Les Avants boven Montreux waar wij de as van mijn ouders hebben verstrooid.” Toen zijn vrouw Greetje, met wie hij sinds zijn tiende samen was, overleed in 2018 besloot hij weer terug te gaan naar die plek. ,, Ik moest ze vertellen dat mijn vrouw was overleden. Toen heb ik tegen die bomen verteld dat Greetje er niet meer was. Ik wilde ze het echt zelf vertellen.”



Spits had een heel goede band met zijn ouders. ,,Ik hield erg veel van ze en heb ook erg veel liefde van ze gekregen. Ze hadden natuurlijk de geschiedenis van die oorlog met zich meegedragen, die hebben ze op een ongelooflijke manier bij ons weg proberen te houden. Maar ons er ook deel van uit te laten maken. Ze zijn er toch in geslaagd om ons een mooi leven te geven.”



Sterren op het Doek is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 2 bij Omroep MAX.