Emotionele Nikkie Tutorials steekt transcommunity hart onder de riem

update Nikkie de Jager baalt van uitspraak Caroline Tensen over haar geslacht: ‘Zo killing’

20 februari YouTube-ster Nikkie de Jager is niet blij met de manier waarop Caroline Tensen gisteravond in Wie ben ik? over haar sprak. Een kandidaat moest de naam van de wereldberoemde beautyexpert raden en dat was volgens Tensen ‘een dingetje’ vanwege mogelijke verwarring over haar geslacht. De Jager noemt de opmerking ‘killing voor transjeugd’. Caroline heeft inmiddels haar excuses aangeboden.