Emotionele Simon Keizer deelt heftige beelden van overleden hondje

De 33-jarige Volendammer maakte het nieuws al eerder bekend via Instagram, maar koos er bewust voor om er nog niets over te vertellen in zijn vlogs. Tot nu. ,,Dat is enerzijds omdat ik het gewoon te druk had, maar anderzijds omdat ik het eerder gewoon níet droog had kunnen houden", bekent hij.



,,Eerlijk is eerlijk. Het ras hond kwam niet van mij vandaan. Maar het is heel fascinerend dat ze het, zo klein als ze zijn, weten te compenseren met de vreugde en liefde die ze je elke dag weer brengen."



Het was voor de zanger dan ook extra pijnlijk toen Kira een paar maanden geleden plotseling last kreeg van epileptische aanvallen. Daar wist ze in eerste instantie van te herstellen, maar op 5 september was het weer raak. De aanval was zelfs zo heftig, dat de negenjarige Kira er niet meer bovenop kwam. ,,Van het een op andere moment was kleine Kira er niet meer."



In de video toont Keizer heftige beelden waarin te zien is hoe het hondje met haar tong uit haar bek piepgeluiden produceert en met haar lichaampje schokt. ,,Als je van dieren houdt, raad ik je aan om niet te kijken", waarschuwt hij zijn kijkers van tevoren.



Keizer sluit af door een aantal privéfoto's te delen waarop de chihuahua onder meer op zijn borst ligt te slapen. Ook het afscheid van Kira is in beeld gebracht.