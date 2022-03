En dit gebeurde er óók tijdens de veelbesproken Oscarnacht

De winnaars

Het is geen uitzondering, maar het blijft maf: de bekroonde beste film wordt in het aantal gewonnen beeldjes gepasseerd door een andere titel. Eigenlijk is dus niet CODA met ‘slechts’ drie prijzen (over die film straks meer), maar Dune de ‘grote winnaar’. Dit groots opgezette sciencefictionepos harkte liefst zes Oscars binnen, allemaal in technische categorieën. Een daarvan was voor componist Hans Zimmer (The Lion King, Inception) die de soundtrack verzorgde. Hij was de enige die geen dankspeech gaf. De Duitser verkoos Amsterdam – waar hij een concert gaf in de Ziggo Dome – boven Hollywood.