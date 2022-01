En zo was ik ineens aangenaam verbaasd door John de Mol

Brazilië rouwt om de dood van sambakonin­gin Elza Soares (91)

Brazilië is in rouw om de dood van Elza Soares, een van de meest gevierde en populairste samba-zangeressen van het land. Ze overleed donderdagmiddag in haar huis in Rio de Janeiro. Ze stierf een natuurlijke dood, aldus een verklaring van haar familie.

7:11