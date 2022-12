'Enorme knal' bij kerstpromo verergert tinnitus Wilfred Genee: 'Het is echt klote'

derksen kritischWilfred Genee heeft gisteravond in De Oranjewinter een oproep gedaan aan de jonge kijker om op te passen voor gehoorschade. De 55-jarige presentator heeft al een tijdje last van zware tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd. ,,Ik kan uit eigen ervaring zeggen: het is helemaal niet fijn. Het is echt klote.”

Genee kreeg last van een piep nadat hij met een pistool een wedstrijd voor het goede doel moest starten. De organisatie had hem niet verteld dat hij het pistool niet vlak bij zijn oor moest houden. ,,Ik heb een heel stuk weggeschoten. Nu heb ik een enorme piep.’’

Een week geleden moest de presentator samen met zijn collega’s Derksen en René van der Gijp een kerstpromo opnemen. Ook toen was er een ‘enorme knal’. ,,Sindsdien heb ik er ook weer meer last van.’’ Genee is een van de vele honderdduizenden in Nederland die (tijdelijke) tinnitus heeft.

Hoewel de meeste mensen op den duur leren leven met tinnitus, is het toch ‘een heel groot probleem’ aan het worden in ons land, zegt zijn collega Johan Derksen. ,,En dat komt door die festivals, discotheken, kroegen en door geluidsinstallaties bij mensen thuis.”

‘Hoe harder, hoe beter’

Op dit moment loopt meer dan de helft van de jongeren risico op gehoorschade, onder meer door harde muziek tijdens het uitgaan of door veelvuldig gebruik van muziekspelers, zo maakte de Gezondheidsraad vorige week bekend. In Nederland gaan we ‘op een onverantwoorde manier’ met dit probleem om, vindt Derksen. ,,Als je die dancefeesten ziet... daar geldt: hoe harder, hoe beter.” Derksen vreest dat veel bezoekers straks allemaal ‘voor de rest van hun leven met een piep in het oor door het leven gaan’. ,,Je komt er niet meer vanaf, omdat het in de hersenen zit. Doktoren kunnen er niks aan doen’’, weet de commentator.

Veel organisatoren denken niet dat festivals en dancefeesten het probleem zijn. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) wijst bijvoorbeeld naar het aantal uren dat mensen koptelefoons dragen, waarop het geluid ook behoorlijk hard kan staan. ,,Mensen zijn maar een paar uur per jaar bij ons”, aldus een woordvoerder. In de horeca zal het zachter zetten van de muziek ten koste gaan van de beleving. ,,De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om harde muziek te beleven”, aldus Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

‘Oordoppen zijn niet sexy’

De 73-jarige Derksen, gepassioneerd muziekliefhebber en bedenker van een groot bluesfestival in Grolloo, vindt dat de muziekindustrie meer haar verantwoordelijkheid moet nemen. Onder artiesten is tinnitus een veelvoorkomend probleem, zegt hij. ,,Ik heb in de jaren 60, 70 en 80 met grote artiesten gewerkt. Die zijn allemaal doof. Gewoon állemaal doof. Vroeger wisten zij niet beter. Ze hadden een muziekinstallatie en het moest hard. Maar tegenwoordig wordt alles opgemeten.’’

Volgens tafelgast Job Knoester ligt hierin een zekere verantwoordelijkheid bij de bezoeker. ,,Jongeren moeten gewoon oordoppen in doen als ze gaan dansen. Dat is niet raar en je verliest niks van het plezier.’’ Het dragen van oordoppen is volgens Derksen nog niet genormaliseerd onder de jeugd: ,,Dat is niet sexy als je uit je bol gaat.’’

Om gehoorschade tegen te gaan, heeft de overheid samen met onder meer poppodia, festivals, bioscopen, GGD’s, VeiligheidNL en theatertechnici afspraken gemaakt over maatregelen om het geluid binnen de perken te houden. Daarvoor geldt nu maximaal 103 decibel, maar de raad wil dat verlagen naar 100 decibel. Ook zouden meer partners zich hieraan moeten verbinden, zoals cafés, restaurants en clubs.

Steeds meer BN’ers

In de afgelopen weken onthullen steeds meer BN’ers dat ze last hebben van tinnitus. Topcomponist Stephen Emmer, maker van honderden bekende televisieleaders, wil met die mensen en andere artiesten samen optrekken. In een petitie, die Emmer namens de nieuwe organisatie Artists against tinnitus heeft gestart, worden de overheid, medische sector en farmaceutische industrie dringend verzocht om binnen afzienbare tijd tot een concrete medische oplossing te komen.

