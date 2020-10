Enzo Knol opgejaagd in nieuwe serie Het Jachtseizoen van Stuk TV

In Het Jachtseizoen spelen bekende Nederlanders de rol van een voortvluchtige crimineel en moeten zij proberen om uit handen van de mannen van StukTV te blijven. ‘Het mooie aan Het Jachtseizoen is dat onze uitdagers steeds slimmer worden in hun aanpak. Ook in dit jubileumseizoen zijn we weer door de meest creatieve ontsnappingen verrast’, aldus Giel. ‘Tegelijkertijd hebben wij als team door de jaren heen steeds professionelere features gekregen om deze boeven op te sporen. Het Jachtseizoen blijft een spannende serie om te maken.’

Het jubileumseizoen, waarin naast Enzo ook jacht wordt gemaakt op Lil’ Kleine, Gaby Blaaser en Jandino Asporaat, wordt afgesloten met een documentaire over de gang van zaken backstage. Fans maken kans hier een rol in te krijgen.

Bram Krikke

De meest bekeken entertainmentvideo op YouTube van vorig jaar was Het Jachtseizoen met Bram Krikke en was goed voor 3 miljoen views. Het Jachtseizoen is al meerdere keren bekroond met de prijs van beste serie bij de VEED en ZAPP awards.

Eerder deze maand werd bekend dat StukTV (2,4 miljoen abonnees) na acht jaar stopt met de woensdagopdrachten, waarin zij door de kijkers bedachte challenges uitvoerden. Daarvoor in de plaats komt StukTV met een aantal nieuwe series in 2021. Over de inhoud is verder nog niets bekend.

