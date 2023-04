Enzo Knol over ophef na snelheidsovertreding: ‘Pijnlijk om terug te zien’

In de vlog die Knol woensdag met zijn ruim 2,7 miljoen abonnees deelde was te zien hoe hij met zijn vriendin Myron staande werd gehouden na een verjaardagsfeestje. Myron zat achter het stuur, want Enzo had gedronken. Hoewel de politie stelde 250 kilometer per uur te moeten rijden om ze bij te houden, werd hun snelheid uiteindelijk gemeten op 170 kilometer per uur (160 na correctie). Dat is 40 kilometer te hard, want de toegestane maximumsnelheid is 130. ,,We rijden 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is, toch?”, reageerde Knol op de woorden van de agent.