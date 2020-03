EO komt met tv-kerkdiensten na oproep Rutte

,,We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven”, vertelt EO-directeur Arjan Lock. ,,Ook nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij een dienst aanwezig te zijn. We voelen met elkaar de verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te voorkomen. Tegelijkertijd voelen we het verlangen om elke zondag vorm te geven aan onze afhankelijkheid van God”, vervolgt Lock. ,,Dat doen we op een manier die bij deze tijd en bij deze omstandigheden past. Samenzijn kan ook op deze manier, plaats is daarbij niet van belang.”



Tijdens de tv-kerkdienst zullen er bijbellezingen zijn, komen enkele liederen aan bod en zal er een overdenking zijn. ,,Natuurlijk willen we in deze diensten ook bidden voor mensen die kampen met het coronavirus of met de angsten die het virus met zich meebrengt", laat Lock weten.