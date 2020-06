EO neemt afscheid van The Passion, evenement blijft wel bestaan

,,Ieder jaar houden we onze deelname aan The Passion opnieuw tegen het licht: is de productie in haar huidige vorm en werkwijze de beste manier om mensen te blijven inspireren en te raken met het paasverhaal over Jezus’ lijden en opstanding?’’, zegt EO-directeur Arjan Lock. ,,Tot op heden was het antwoord op deze vraag ‘ja’. Maar we denken dat de tijd is aangebroken voor een nieuwe, innovatieve wending.’’



Het was volgens hem een moeilijke beslissing. ,,Hetzelfde lef dat nodig was om met The Passion te starten, hebben we nu ook ingezet om een van onze dierbare programma’s op het hoogtepunt los te laten. Maar alleen hierdoor creëren we ruimte voor iets nieuws.”