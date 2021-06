EO-oorlogsdrama voor tieners wint bijzondere award in Canada

Vorig jaar april lanceerde de EO een online tienerserie, waarin een 15-jarig meisje vertelt wat ze meemaakt tijdens de oorlog. De hoofdrol was voor SpangaS-actrice Claudia Kanne, die in de serie Esther heet. Ook Isa Hoes, Kees Boot en Aram van de Rest waren te zien in de serie. Op het Instagramkanaal van Zapp werden dagelijks stories gedeeld die geïnspireerd zijn door Het verhaal van Edith, het oorlogsdagboek van Edith Velmans-Van Hessen.



De reeks heeft nu ook internationaal succes, zo maakt de EO vandaag bekend. Tijdens de uitreiking van de Rockie Awards op het prestigieuze festival in de Canadese Rocky Mountains won Oorlog-stories de award in de categorie Live Action: Youth 11-17.



Vanuit tientallen landen strijden honderden televisie- en digitale formats om een Rockie Award die in allerlei verschillende categorieën wordt uitgereikt. Oorlog-Stories was in zijn categorie genomineerd samen met drie formats uit Canada en één uit Brazilië.