EO protesteert in tv-spots tegen bezuinigingsplannen NPO

Demi Lovato gaat na ziekenhuis 'direct door naar afkickkli­niek'

1:39 Of het nou heroïne was of niet, Demi Lovato heeft in ieder geval iets genomen wat haar dinsdag in het ziekenhuis deed belanden. E! meldt nu dat de zangeres, zodra ze wordt ontslagen uit het ziekenhuis, direct vertrekt naar een afkickkliniek.