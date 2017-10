EO-serie Als de dijken breken verkocht aan VS

De zesdelige serie over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland zal vanaf 19 oktober te zien zijn in de VS, Canada, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. AMC Networks zendt Als de dijken breken uit via het nieuwe video on demand-kanaal Sundance Now.

De verkoop van de serie is één van de grootste 'multi territory deals' die Dutch Features voor een televisieserie heeft bewerkstelligd. De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door Gijs Scholten van Aschat, Loek Peters, Aart Staartjes, Frank Lammers, Janni Goslinga en Bianca Krijgsman.