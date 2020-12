Epke Zonderland: ‘Het verbaasde me dat Soldier On een Nederlands nummer is’

,,Dit nummer zal wel vaker voorkomen op de lijst. Ik had het al een paar keer op de radio gehoord, besefte niet eens dat het van Di-Rect was. Met alle respect voor de band, maar ik vond het overkomen als een internationaal doorgebroken band. Van dat kaliber. Het bleef wel hangen. Dus ging ik het opzoeken en bleek het toch uit Nederland te komen. Soldier On komt echt binnen. Een ballad-achtig nummer. Niet echt de stijl van Di-Rect, vandaar de verwarring. Je hoort dat het uit het hart komt, dat is ook de kwaliteit van het nummer.”