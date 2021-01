ER-acteur Dearon 'Deezer D' Thompson (55) overleden

Zevende koppositie op rij, Tiësto schaart zich bij meest succesvol­le dj’s in Top 40

10:00 Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 9 januari 2021. In de lijst zien we 5 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 11 stijgers en 18 zakkers.