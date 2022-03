Er is geen enkel NPO-gezicht dat in het gapende DWDD-gat kan springen

Marcel van Roosmalen doet aangifte tegen online bedreigers: ‘Deze mensen zijn niet voor rede vatbaar’

Marcel van Roosmalen gaat aangifte doen tegen de mensen die hem via sociale media hebben bedreigd. Van Roosmalen had dinsdag in het radioprogramma De Nieuws BV een satirische column voorgelezen waarin hij stelde dat Forum voor Democratie-parlementariër Gideon van Meijeren een spion van Poetin was. Dat zorgde voor veel kritiek en bedreigingen online. Zo werd donderdag ook het adres van de opvang van Roosmalens kinderen online gedeeld.

17 maart