Er komt nu echt een derde deel van Legally Blonde

In 2018 werd bekend dat Reese Witherspoon had getekend voor een derde film in de reeks. Legally Blonde kwam uit in 2001 en gaat over Elle Woods, op het eerste gezicht een stereotype dom blondje, dat veel meer in haar mars blijkt te hebben dan haar omgeving dacht. In 2003 kwam de sequel Legally Blonde 2: Red, White & Blonde uit.



Witherspoon heeft door de jaren heen een aantal keer haar gedachten gedeeld over een mogelijk scenario voor een derde film. Een paar jaar geleden liet ze weten dat ze graag zou zien dat Elle in de nieuwe film voor een zetel gaat in het hooggerechtshof van de VS, of dat haar alter ego zich zelfs verkiesbaar stelt voor het Amerikaanse presidentschap.



Kaling werd als actrice bekend door haar rol als Kelly Kapoor in The Office, waarvoor ze ook een flink aantal afleveringen schreef. Later bedacht ze haar eigen show, The Mindy Project, waarin ze de hoofdrol en scripts van 25 afleveringen op zich nam. Ze is ook producent, bedenker en schrijfster van Netflix-serie Never Have I Ever. Goor was een van de schrijvers van satire Parks and Recreation en is de bedenker van politiecomedy Brooklyn Nine-Nine.