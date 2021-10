Er komt vervolg op Ruinerwold-docu: 'Jongste kinderen willen niet in schijnwerpers'

Interview ID&T krabbelt op na rampzomer: ‘Als het linksom niet gaat, dan lukt het rechtsom wel’

13 oktober Massa’s mensen zien dansen tot het ochtendgloren is nog even toekomstmuziek voor Ritty van Straalen, de baas van festivalorganisator ID&T. Dat nu het Amsterdam Dance Event door kan gaan, ‘laat alvast zien hoe veerkrachtig we zijn’.