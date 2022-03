Er wordt weer gezellig gemoord in Killing Eve 4

Ex-deelnemer Temptation Island opgepakt voor betrokken­heid bij grootste meth-lab ooit in Nederland

Realityster Gianni van der B. (29), ex-deelnemer van Temptation Island, is een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar het grootste crystal meth-lab ooit in Nederland. Dat schrijft 1Limburg. Van der B. zou vorige week zijn gearresteerd, na terugkeer van een vakantie in Dubai.

