Erdbrink keert terug met nieuwe Teheran-serie

Thomas Erdbrink woont al 16 jaar in Iran en maakte drie jaar geleden de eerste serie over zijn leven in het land. Er is het nodige veranderd. Zo is er inmiddels een nucleair akkoord, mogen er weer zaken met Iran worden gedaan en won de gematigde Rohani de verkiezingen. Maar achter de schermen woedt een bikkelharde strijd tussen hervormers en religieuze 'hardliners'. Gewone Iraniërs zijn dit zat. Ze zorgen zelf voor veranderingen, stelt Erdbrink.