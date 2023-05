Ere Zilveren Reissmicrofoon dit jaar voor Armin van Buuren

Profiel Dit is de hertog van Norfolk, die de kroning van Charles organi­seert

Hij is katholieker dan de paus in een anglicaans land, laat zich bijzonder kritisch uit over het homohuwelijk en abortus, én organiseerde - als hertog van Norfolk - de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth. Voor Edward Fitzalan-Howard (66) - Eddie voor de vrienden - is het bovendien niet de enige taak met prestige: ook de kroning van Charles III rust op zijn schouders. ,,Het is een grote eer, maar ook een verpletterende verantwoordelijkheid”