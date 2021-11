Erfgenamen Aldo Gucci boos op makers film House of Gucci: ‘Pijnlijk en beledigend’

House of Gucci is op dit moment een van de grote rolprenten die mensen moet verleiden om naar de bioscoop te komen. Met grote sterren als Al Pacino (Aldo Gucci) en Lady Gaga (zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani) is het een film die veel media-aandacht genereert. Het verhaal is gebaseerd op het non-fictieboek uit 2000: The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.



De Gucci-erfgenamen zijn echter een stuk minder blij met het prestigeproject van regisseur Ridley Scott. In een verklaring in handen van The Guardian schrijven ze: ‘De film is buitengewoon pijnlijk vanuit menselijk oogpunt en een belediging voor de erfenis waarop het merk vandaag is gebouwd.’