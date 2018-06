Eric van Tijn: Glennis moet zich nu helemaal op Amerika storten

Van Tijn keek de auditie van Grace 'natuurlijk' terug en voelde een kick toen ze Whitney Houstons Run To You inzette. Van Tijn maakte twee albums met Grace en spreekt haar regelmatig. Dat de zangeres de AGT-juryleden werkelijk wegblies, snapt hij heel goed. ,,Wij weten in Nederland al heel lang hoe bizar goed zij is, dus nee, dit is geen verrassing. En ik denk dat het voor haarzelf ook niet als een verrassing komt. Ze heeft zo veel ervaring, ze is écht goed. Ik was echt trots om het zien'', vertelt hij.



Omdat de twee nogal eens wat 'delen', adviseerde Van Tijn, die gepokt en gemazeld is in de muziekwereld, Grace niet alleen op vocaal gebied. ,,Vooral zakelijk. Als je aan zoiets mee doet, dan moet je zorgen dat je er iets aan hebt. Met je koppie op tv is leuk, bekend worden bij miljoenen Amerikanen ook, maar Glennis wil vooral een bepaald publiek bereiken. Ze moest dit goed regelen, en haar kennende heeft ze dat ook gedaan.''