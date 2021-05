Erica Meiland en Sander alweer uit elkaar

De twee maakten in april wereldkundig het al zo’n half jaar leuk met elkaar te hebben. Erica en Van Betten kennen elkaar vanuit de tv-wereld, waarin de privédetective ook werkzaam is. ,,,We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter”, vertelde Sander aan weekblad Story. ,,Niet via een datingsite, dat is niet onze hobby.’’



Wat de reden van de breuk is is vooralsnog niet bekend. Sander is vanavond te gast in Shownieuws, waar hij hoogstwaarschijnlijk zijn verhaal zal doen.



Hoewel Erica en Martien nog altijd getrouwd zijn, is het geen geheim dat ze beiden openstaan voor een andere relatie. ,,We hebben het wel eens over als een van ons verliefd zou worden, natuurlijk. Ik zou het voor Martien heel fijn vinden als hij iemand vindt. En andersom gunt hij mij dat ook. Die iemand moet wel een aanvulling zijn op onze familie. Een soort gezinsuitbreiding. Als hij wrijving geeft, houdt het op. Wij kiezen hoe dan ook altijd voor elkaar”, zei Erica in oktober nog tegen deze site.